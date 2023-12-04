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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 16:24 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 16:32

CHP'den İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra tehdit

CHP ve İYİ Parti arasında ittifak sürüncemesi sürüyor. Özgür Özel'in eli çiçekli İYİ Parti ziyareti sonrası CHP yandaşları Akşener'in masaya döneceğini iddia edip "gelin evi naz" evi benzetmesi yaptı. İttifak pazarlıkları sürerken CHP kanadından İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra da tehdit geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti'nin istediği kadar seçim çevresinde birlikte çalışabileceklerini söyledi. Günaydın ittifak olmazsa İYİ Parti'ye hesap sorulacağını belirterek "İş birliği çatı düzeyinde olmazsa biz zaten sokakta kuracağız" ültimatomu çekti.

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