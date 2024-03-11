CHP'den kötü kokular yükseliyor. Kara para kasedi patladı, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ifşa oldu. Söz konusu şaibeli paranın nerede kullandığı büyük merak konusu olurken TAKVİM, Fatih Keleş'i mercek altına aldı. Keleş ve İmamoğlu hemşehri olduğu, Beylikdüzü'nden İBB'ye İmamoğlu nereye gittiyse Keleş'i de yanında götürdüğü ortaya çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve CHP'nin kasasını tutan Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan da İBBSK'da üst düzey görevde. Bu detaylar ışığında "İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor?" sorusu akıllara geldi.