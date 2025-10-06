PODCAST CANLI YAYIN
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı

CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı

CHP'de gözler 24 Ekim'deki şaibeli kurultay davasına çevrilirken parti içindeki derin ayrılıkların zirveye çıktığı bildirildi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 10 milletvekili partinin Bolu'daki toplantısına katılmadı.

Bunlar da Var

İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle