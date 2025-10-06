PODCAST
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
CHP'de gözler 24 Ekim'deki şaibeli kurultay davasına çevrilirken parti içindeki derin ayrılıkların zirveye çıktığı bildirildi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 10 milletvekili partinin Bolu'daki toplantısına katılmadı.
