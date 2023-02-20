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Chp’de ortalık karıştı! Barış Pehlivan'dan Lütfü Savaş'a: İstifa etsin

Chp’de ortalık karıştı! Barış Pehlivan'dan Lütfü Savaş'a: İstifa etsin
20.02.2023 12:49

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CHP yandaşı Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, depremin en fazla etkilediği illerden biri olan ve yıkılan binaların müteahhitlerini savunan ifadeler kullanan CHP'li Halk TV sunucusu Barış Pehlivan'ın istifa etmesi gerektiğini savundu. "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ütfü Savaş istifa etsin" diyen Barış Pehlivan şu ifadelerle,"2 haftadır Savaş'ı dinliyorum... Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu? İnsan ağzıncan çıkanı tartar. Eğer Lütfü Savaş uygun görmüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu kendisini istifaya davet etmeli" Savaş'a yüklendi.

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