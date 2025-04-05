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CHP’de olağanüstü haller! Bomba PM’de patlayacak! Oğuz Kaan Salıcı’dan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? İki sürpriz aday
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CHP'de "olağanüstü" haller! Bomba PM'de patlayacak! Oğuz Kaan Salıcı'dan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? İki sürpriz aday

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 17:21

CHP, 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi tam anlamıyla iç savaşa sahne oluyor. Kılıçdaroğlu’nun "kurultayların" iptal edileceğini düşünerek çekilişi sonrası boşalan güç alanında Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi'ne kapsamlı bir operasyon başlatarak Özgür Özel’in hakimiyetini kırmayı hedefliyor. Salıcı'ya bazı il başkanları ve Kılıçdaroğlu'na yakın bazı vekillerin destek verdiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu cephesi de PM listesine hakim olma planları yapıyor. İmamoğlu cezaevinden “düzgün liste yapın” talimatı gönderirken Özel'in soluğu partinin derin aklı Önder Sav’ın yanında aldığı öğrenildi. Sav, Özel'e "İmamoğlu" uyarısı yaptı. Kurultaya saatler kala iki isim daha aday oldu. Takvim.com.tr CHP'de yaşanan güç savaşının detaylarına ulaştı...

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