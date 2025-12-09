Haberler Güncel Videoları Tunceli Pülümür’de 4.2'lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı

09 Aralık 2025

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında istasyonun içerisinde bulunan market dolaplarının kapaklarının açıldığı ve bazı vatandaşların kaçma anları görülüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.