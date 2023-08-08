CHP'de koltuk kavgası İstanbul üzerinden sürüyor! İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silmeyi düşünüyor. Takvim.com.tr'nin daha önce gündeme getirdiği bu planı CHP yandaşı İsmail Saymaz da gördü. İsmail Saymaz, "Benim gördüğüm kadarıyla CHP'de bir eğilim var. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de kurtulalım bakışı egemen. Bu bakışla İmamoğlu İstanbul'u zaten kazanamaz." ifadelerini kullandı.