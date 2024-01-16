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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 13:29 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 13:37

CHP'de ifşalar hakaretler havada uçuşuyor! Haluk Bozdoğan'dan Halk TV bombası; Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır işin içinde!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün yeni bir skandal patlıyor. CHP'den kendisine söz verilmesine rağmen aday gösterilmediğini iddia ederek istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan olay ifşalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hedef alan Haluk Bozdoğan, "Bu iki vatandaşın Mersin'deki rantlarını herkes biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar" itirafında bulundu. Bozdoğan'a yanıt veren Veli Ağbaba ise, "Şerefsiz, namussuz,alçak ve haysiyetsiz" hakaretlerini sıraladı.

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