Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün yeni bir skandal patlıyor. CHP'den kendisine söz verilmesine rağmen aday gösterilmediğini iddia ederek istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan olay ifşalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hedef alan Haluk Bozdoğan, "Bu iki vatandaşın Mersin'deki rantlarını herkes biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar" itirafında bulundu. Bozdoğan'a yanıt veren Veli Ağbaba ise, "Şerefsiz, namussuz,alçak ve haysiyetsiz" hakaretlerini sıraladı.