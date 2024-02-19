CHP'de Hatay krizi boyut kazanıyor. Daha önce "Anketlerde önde çıkıyor" diyerek Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzedelerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Daha sonra "alternatif yok" diyerek Lütfü Savaş ısrarını sürdüren Özgür Özel geri adım attı. Dün CHP'nin aday tanıtım toplantısında yer almayan Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği öğrenildi. Özel bugün yaptığı açıklamada, "Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor." derken Savaş'ın bağımsız aday olacağı iddiaları gündeme geldi.