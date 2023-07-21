CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nu fena bombaladı! "Bu saatten sonra dert anlatamazsınız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu. "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tuttu: "Şu saatten sonra Cumhurbaşkanı, "Özdağ’a onu vermiş, HDP’ye ne verdi" diyecektir Bu saatten sonra dert anlatamazsınız İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı, Eskişehir’i üzgünüm alamazsınız" ifadelerini kullandı.