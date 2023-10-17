CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü şaşırtmadı! İsrail'in 'lağım suyu' olayını böyle aklamaya çalıştı

CHP yandaşı Nevşi Mengü Katil İsrail'i aklama girişimine soyundu. Geçtğimiz Mescid-i Aksa'da soykırımcı İsrail cuma namazı kılan müslümanların üstüne lağım suyu sıkmış, o sırada yaşanan skandalı ise Türk gazeteciler anlatmıştı. Tüm yaşanan skandalın ardından CHP yandaşı Nevşin Mengü katliamcı İsrail'in 'lağım suyu' skandalını aklama çabasına girdi. Konuyu araştırdığını ifade eden Mengü, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa önünde Filistinlilerin üzerine sıktığı pis kokulu su lağım suyu değil, 'skunk'mış" diyerek savundu.