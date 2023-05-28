CHP yandaşı Barış Pehlivan Halk TV'de 8'li koalisyona isyan etti!

Milli irade sandıkta tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak tarihi seçimi kazandı. CHP Genel Merkezi'ndeki derin sessizlik dikkatlerden kaçmazken yandaşlar isyan bayrağını açtı. Nevşin Mengü ve SÖZCÜ 'Adam kazandı' başlığı attı, seçimden önce zafer işareti yapan Fatih Portakal'ın ise seçim sonrası yüzünden düşen bin parçaydı. Yandaş Barış Pehlivan, "Akşener nerede? Davutoğlu nerede? Babacan nerede? Uysal nerede? Kemal Kılıçdaroğlu nerede?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Öte yandan Bay Bay Kemal'in ittifak ortağı İYİ Parti'den Başkan Erdoğan'a tebrik geldi.