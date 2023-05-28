Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı Barış Pehlivan Halk TV'de 8'li koalisyona isyan etti!

CHP yandaşı Barış Pehlivan Halk TV'de 8'li koalisyona isyan etti!

CHP yandaşı Barış Pehlivan Halk TV'de 8'li koalisyona isyan etti!
28.05.2023 21:51 - Son Güncelleme: 28.05.2023 21:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:55
Milyonlarca vatandaş...
Güncel 00:31
Fondaş Enver Aysever ANKA’yı...
Güncel 02:12
Bursa'da binlerce Başkan...
Güncel 01:09
YSK Başkanı Yener'den...
Güncel 00:06
AK Parti İstanbul İl...
Güncel 03:25
Başkan Erdoğan Engin Ardıç'ın...
Güncel 02:22
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin...
Güncel 01:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli...
Güncel 02:21
Seyyar sandıklarlar seçmenin...
Güncel 04:50
Milli elektrikli tren ilk...
Güncel 01:59
Başkan Erdoğan akşam namazını...
Güncel 00:30
Başkan Erdoğan Eyüp Sultan'da:...

Milli irade sandıkta tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak tarihi seçimi kazandı. CHP Genel Merkezi'ndeki derin sessizlik dikkatlerden kaçmazken yandaşlar isyan bayrağını açtı. Nevşin Mengü ve SÖZCÜ 'Adam kazandı' başlığı attı, seçimden önce zafer işareti yapan Fatih Portakal'ın ise seçim sonrası yüzünden düşen bin parçaydı. Yandaş Barış Pehlivan, "Akşener nerede? Davutoğlu nerede? Babacan nerede? Uysal nerede? Kemal Kılıçdaroğlu nerede?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Öte yandan Bay Bay Kemal'in ittifak ortağı İYİ Parti'den Başkan Erdoğan'a tebrik geldi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA