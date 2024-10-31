PODCAST CANLI YAYIN
CHP ve DEM'in ortak Esenyurt mitinginde skandal! CHP'li vekiller polise saldırdı
Haberler Güncel Videoları

CHP ve DEM'in ortak Esenyurt mitinginde skandal! CHP'li vekiller polise saldırdı

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 23:59

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle dün (30 Ekim) tutuklanmıştı. Bunu hazmedemeyen CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti vatandaşlara Esenyurt mitingine katılma çağrısı yaptı. Bugün düzenlenen mitingde ise iki partinin kent uzlaşısı adı altındaki kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'li vekiller Esenyurt'ta görev başında bulunan polis memurlarına saldırdı. Ayrıca 3 CHP'li vekilin katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan CHP ve DEM Parti'sinin ortak mitingine 3 bin 500 kişi katıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Gençlerin bıçaklı sopalı kavgası kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
31.10.2024Perşembe
Gebze'de palet deposunda korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
31.10.2024Perşembe
Hatay'da dereye uçan araçtaki 2 kişi yaralandı
31.10.2024Perşembe
Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
31.10.2024Perşembe
Diyarbakırspor Devlet Bahçeli’ye forma hediye etti
31.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı 02:18
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
31.10.2024Perşembe
GOL | Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor 01:03
GOL | Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor
31.10.2024Perşembe
Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye böyle gizlemiş! İtirafçıya yaptırılan keşif anları A Haber’de 07:02
Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye böyle gizlemiş!
31.10.2024Perşembe
CHP TİP ve DEM Parti örgütleri terör bağlantısı çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e destek vermek için Çağlayan Adliyesi’nde 00:12
CHP TİP ve DEM partililerden terör bağlantılı belediye başkanına destek
30.10.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA