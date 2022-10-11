CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilim maskeli icazet turu ve şifreleri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği zamanlaması manidar 'icazet' ziyaretinin etkileri sürüyor. ABD yolculuğunu 'ilk durak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, yeni icazet rotalarının İngiltere ve Almanya olduğunu duyurdu. CHP liderinin söz konusu ziyaretlerin ardından Türkiye için yapısal reçete açıklayacağını ifade etmesi, arka planda dönen karanlık ve kirli işleri de akıllara getirdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının planlandığı 'derin' yuvası Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaklaşan seçimlere ilişkin bir konuşma yapacak. Söz konusu üniversite 2008 yılında Deniz Baykal'ın tasfiyesinden, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilişine kadar çarpıcı detaylar içeren bir rapor yayımlamıştı. Takvim.com.tr, icazet seferinin tüm şifrelerini sizler için derledi.