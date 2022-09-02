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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan peş peşe HDP itirafları: Şeytanlaştırmıyoruz görüşüyoruz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan peş peşe HDP itirafları: Şeytanlaştırmıyoruz görüşüyoruz
02.09.2022 00:02 - Son Güncelleme: 02.09.2022 00:08

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CHP ve saman altından su yürüttüğü HDP arasındaki ittifak bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi şeytanlaştırmadıklarını söyleyerek 2019'daki yerel seçimlerde HDP'nin CHP'ye olan oy katkısını onayladı. Kılıçdaroğlu, HDP'den bugün kendilerine yapılan 'ortak aday' çağrısına da yeşil ışık yaktı. CHP Genel Başkanı'nın "HDP'yi şeytanlaştırmıyoruz, görüşüyoruz" itirafı, HDP ile ortak adaya olumlu bakması ve Mithat Sancar'a övgüler düzmesi, Meral Akşener'e gönderme olarak yorumlandı.

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