CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy'e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç'e fena salvo

CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Genel Merkezin hiçbir etkisinin olmadığını ve adayları Ekrem İmamoğlu’nun belirlediğini vurgulayan CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nun Bakırköy adaylığına babasının referans verdiği doktoru getirdiğini açıkladı. Öte yandan Cemal Canpolat ve CHP yandaşı Saban Sevinç ile de birbirine girdi. Sevinç’in “31 Mart’ta ne olacak?” sorusu üzerine Canpolat, “O senin tariklerindir ben senin tariklerine gelmem. Sen sahibine karşı görevlerini yaptın” karşılığı verdi.