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CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'en A Haber'e özel açıklamalar!

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'en A Haber'e özel açıklamalar!
03.06.2022 00:14 - Son Güncelleme: 03.06.2022 00:17

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A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının bugünkü konuğu CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu. Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu 10 soru hakkında değerlendirme yapan Sevigen, “Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretleri ve 'kaçacak' şeklindeki iftirasına da değinen eski CHP Genel Sekreteri, "Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız" şeklinde konuştu.

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