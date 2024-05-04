PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 18:17 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 18:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde evleri yıkılan Özgür ailesini yeni konutlarında ziyaret etti. İşte o anlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, dün Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Özhaseki, temasları kapsamında İkizce Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan evlerine yerleşen Fatma Sema Özgür ve oğlu Mehmet Bozkurt Özgür'ü ziyaret etti.

Aile ile çay içip sohbet eden Özhaseki, "Size Cumhurbaşkanı'mızın selamını getirdim. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun." ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Sema Özgür, yeni evlerini çok beğendiklerini belirterek Özhaseki'ye, "Allah sizden ve Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. Canla başla çalışıyorlar. İşleriniz rast gelsin." diyerek teşekkür etti.

SIRADAKİ VİDEO
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı!
04.05.2024Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Muhammed ile görüştü!
04.05.2024Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ve Somali Başbakan Yardımcısı ile görüştü!
04.05.2024Cumartesi
"Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı!
03.05.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan 'MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde önemli açıklamalar!
03.05.2024Cuma
Bunlar da Var
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı 00:41
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada
05.05.2024Pazar
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! 00:10
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı!
05.05.2024Pazar
Sivas’ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu 3 kişi yaralandı 05:47
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu
05.05.2024Pazar
Bingöl’de feci kaza! Yola fırlayan başıboş at ölüm getirdi 00:35
Bingöl'de feci kaza!
05.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA