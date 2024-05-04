PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 18:04 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 18:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilen İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) 15. Toplantısı'na katıldı.

Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul, İslam İş Birliği Teşkilatı 15. Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Bakan Fidan, zirvenin resmi açılışı öncesinde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı. "Sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştirilen zirvede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, toplantının yanı sıra ikili görüşmelerde de bulundu. İkili görüşmeleri çerçevesinde Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile de görüştü. Gambiya'da Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya gelen Fidan, Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle de buluştu.

SIRADAKİ VİDEO
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Muhammed ile görüştü!
04.05.2024Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ve Somali Başbakan Yardımcısı ile görüştü!
04.05.2024Cumartesi
"Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı!
03.05.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan 'MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde önemli açıklamalar!
03.05.2024Cuma
Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
03.05.2024Cuma
Bunlar da Var
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı 00:41
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada
05.05.2024Pazar
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! 00:10
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı!
05.05.2024Pazar
Sivas’ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu 3 kişi yaralandı 05:47
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu
05.05.2024Pazar
Bingöl’de feci kaza! Yola fırlayan başıboş at ölüm getirdi 00:35
Bingöl'de feci kaza!
05.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA