Cevdet Yılmaz: "Teklif tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerinin sunumunu gerçekleştirdi.

2026 programımızın en kritik yılıdır. Yüksek kama değerli üretim, Ar-Ge ve girişimcilik bütçemizde yer almıştır.

Tüm şehirlerimizi depremlere dirençli hale getirmeyi sürdüreceğiz. 2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir.

2026 bütçesi emeği koruyan yaklaşımla hazırlandı. Dünya ekonomisinde gelişmekte olan ülkelerin payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalmaktadır.

Dünyanın ekonomik ve siyasi şartlarına göre kendimizi ayarlamak zorundayız.

Küresel enflasyonda gerileme gözlenmekle birlikte, henüz istenen seviyelere gelinememiştir.

Önümüzdeki dönemde küresel ticaret hacminin, pandemi öncesi seviyelerin altında seyretmesi beklenmektedir.

Politik belirsizlikler kısmen azalsa da, halen yüksek seyretmektedir.

2026 yılında dış koşulların, önceki yıla göre daha destekleyici olacağını değerlendiriyoruz.

Türkiye ekonomisinde ılımlı ama daha istikrarlı bir büyüme sergilenmiştir.

Pandemi sonrası dönemde dünya %15,2 büyürken, Türkiye bunun iki kadar büyüme sergiledi.

Yıl sonu itibariyle kişi başı gelirimizin 17.748 dolara ulaşmasını, bu sayede yüksek gelir grubu ülkeler arasına girilmesini bekliyoruz.

Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi haline gelmeyi bekliyoruz, Dünyada 16., satın alma paritesine göre 11. büyük ekonomi olacağız.

OVP'de ortaya konan büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğu öngörülmektedir. Hedefimiz sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır.

2026'da ekonominin yüzde 3,8 büyümesi öngörülmektedir.

İşsizlik oranının yüzde 8,5'in bir miktar altında gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir.

Dezenflasyon sürecinin ülkemizde artık kalıcı istikrar patikasında ilerlediği görülmektedir. Kasım 2025 itibariyle TÜFE yüzde 31,1'e gerilemiştir, dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına, 2027'de tek haneye indirilmesini hedefliyoruz.

Toplam mal ve hizmet ihracatımızı, yıl sonunda 390 milyar doların üzerinde olacak. Uluslararası doğrudan yatırımlar 11,4, yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 15,3 milyar dolara ulaştı.

KKM'nin oranı yüzde 0,1'e kadar düştü, hemen hemen sıfırlandı. TCMB rezervleri 28 Kasım itibariyle 183,2 dolara ulaştı.

Yıl sonunda, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,6 olmasını bekliyoruz ama son aylardaki gelir artışıyla bu oranın altında gerçekleşebilir.

Bütçe giderlerinde tahminlerden 57 milyar azalışla gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bütçe açığını arızi deprem harcaması sonrası yine hükümetlerimiz ortalaması olan yüzde 3'ün altına inmesini hedefliyoruz.

2026 yılında bütçe gelirlerinin yüzde 30 artmasını bekliyoruz.