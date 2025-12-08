'Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı' İstanbul'da başladı

ORBAN TÜRKİYE'DE

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

ORTAK İSTİŞARE MEKANİZMASI İLK KEZ TOPLANDI

'Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı', Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

MACARİSTAN'DAN ÜST DÜZEY KATILIM

Macaristan tarafında ise Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Başbakan'ın Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro ve Savunma Sanayisinden Sorumlu Devlet Sekreteri Richard Szabados yer aldı.