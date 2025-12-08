PODCAST CANLI YAYIN
Konya Adliyesi’nde zimmet skandalı: Katip 6,5 milyon TL ile tutuklandı

Kulu Adliyesi’nde görevli katip Ayşe Selvi’nin icra ve emanet hesaplarından milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Selvi’nin parayı kripto borsası ve sanal bahisle harcadığı iddia edildi. Suçunu itiraf eden katip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede görev yapan katip Ayşe Selvi hakkında zimmet skandalı ortaya çıktı. İddiaya göre Selvi, icra dosyalarına ait ödemeler ve hazine adına emanet edilen paralardan farklı dönemlerde toplam 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdi.

Elde edilen bilgiye göre parayı kripto para borsaları ve sanal bahis sitelerinde harcayan Selvi, geçtiğimiz hafta savcılığa giderek suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adliyede bulunan hesap hareketleri, işlem kayıtları ve ilgili dosyalar incelemeye alındı. Adalet Bakanlığı'nın da idari yönden soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

