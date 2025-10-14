PODCAST
Çete üyelerinin silahlı eylem planı deşifre oldu: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 15:58
İstanbul’da yapılan yol kontrollerinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Organize hareket ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin daha sonra gözaltına alındığı kişilerin, hasımlarına yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları anlaşıldı.
