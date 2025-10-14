Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalar trafiği kilitledi: Yoğunluk havadan görüntülendi
TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde devam eden bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Sürücülerin D-100 kara yoluna yönlendirilmesiyle yoğunluk oluştu. O anlar dronla havadan görüntülendi.
Bolu Dağı Tüneli'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları, bölgedeki trafik akışını etkiledi. 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında İstanbul yönünün kapalı olması nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Abant Kavşağı ve Bolu Dağı rampalarında araç kuyruğu
Yönlendirme sonrası özellikle Abant Kavşağı ve Bolu Dağı rampalarında araç trafiği yoğunlaştı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı.
Dron kamerasıyla görüntülendi
Bolu Dağı üzerindeki trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekti.