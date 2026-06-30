Çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti
Neo-Nazi sembolleriyle 5 kişiyi bıçaklayan ve yargılandığı davada 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Arda Küçükyetim, kaldığı cezaevinde yaşamına son verdi.
74 Yıl Hapis Cezası Almıştı
Eskişehir'de 12 Ağustos 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan bir çay bahçesinde feci bir saldırı yaşanmıştı. Başında kask, yüzünde maske, gözünde gözlük ve üzerinde Neo-Nazi sembolü taşıyan hücum yeleğiyle sokağa çıkan 20 yaşındaki Arda Küçükyetim, çay bahçesinde oturan 5 vatandaşı bıçakla yaralamıştı. Saldırı anını cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan ve tüm Türkiye'de infiale yol açan Küçükyetim, yargılandığı mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cezaevinde Hayatını Kaybetti
Ağır hapis cezasına çarptırılmasının ardından cezaevinde bulunan Arda Küçükyetim'den feci haber geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldığı ceza infaz kurumunda intihar eden Küçükyetim hayatını kaybetti. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine savcı ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Cenazesi Morga Kaldırıldı
Yapılan ilk incelemelerin ardından 20 yaşındaki Arda Küçükyetim'in cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamuoyunda uzun süre tartışılan ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olan saldırının failinin cezaevindeki ölümüyle ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı idari ve adli soruşturma başlatıldı.