Cansu Dere'den iddialı paylaşım! Zebra desenli mayosuyla sosyal medyayı salladı

Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti, ünlü isme sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yapıldı. 2009 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğu ile Ezel dizisinde canladnırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere, son olarak Sadakatsiz dizisinde ise Asya karakteri ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Cansu Dere Instagram'da en doğal hali ile takipçilerine 'merhaba' dedi. Mayolu bir fotoğrafını paylaşan Cansu Dere'nin makyajsız halini görenler, "Tam bir Eyşan pozu" , "Bu nasıl bir doğal güzellik" yorumları yaptı.