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Canlı yayında birbirlerini yediler! Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş arasında koltuk fırlatma gerilimi

Canlı yayında birbirlerini yediler! Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş arasında koltuk fırlatma gerilimi
18.07.2023 07:30

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28 Mayıs yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakması için Genel Merkez’e yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında CHP’li Barış Yarkadaş ile birbirine girdi. Hararetli açıklamalarda bulunan Özcan'ın "Ben Faik Öztrak gibi değilim, dede milletvekili-bakan, baba milletvekili-bakan" sözüne karşılık veren Yarkadaş, Özcan'a "Dayının oğlunu Belediye Başkan Yardımcısı yaptın." dedi. İkili arasında koltuk fırlatma gerilimi de yaşandı.

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