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Çanakkale’de yanan ev kullanılmaz hale geldi
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Çanakkale’de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 21:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 21:57

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 19.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Hoca Hamza Mahallesi, İbni Katip Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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