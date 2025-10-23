Çanakkale Göçkeada’da sel!

Gökçeada'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede şiddetini artırdı. İlçede birçok noktada su taşkınları yaşanırken yollar göle döndü.

Evler ve iş yerleri zarar gördü

Kaleköy köyünde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgedeki tarım arazileri de tamamen sular altında kaldı. Çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ekipler sahada

Belediye ve AFAD ekipleri, selin etkili olduğu bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, yağışların gün içinde yer yer devam edebileceğini belirtti.