PODCAST CANLI YAYIN
Çanakkale Göçkeada’da sel!

Çanakkale Göçkeada’da sel!

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Kaleköy’de bazı ev ve iş yerleriyle birlikte tarım arazileri de sular altında kaldı.

Gökçeada'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede şiddetini artırdı. İlçede birçok noktada su taşkınları yaşanırken yollar göle döndü.

Evler ve iş yerleri zarar gördü

Kaleköy köyünde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgedeki tarım arazileri de tamamen sular altında kaldı. Çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ekipler sahada

Belediye ve AFAD ekipleri, selin etkili olduğu bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, yağışların gün içinde yer yer devam edebileceğini belirtti.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle