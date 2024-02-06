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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 23:46 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 23:49

▶️Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu. Hain saldırı sonrası CHP'nin fonladığı Cumhuriyet ve BirGün'ün skandalları patlak vermişti. Teröristlerin DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlantıları çıkarken etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç'un ise defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda Takvim.com.tr sizler için zamanında DHKP-C'ye destek veren isimleri tek tek deşifre etti. İşte detaylar...

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