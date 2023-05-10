Büyük İstanbul Mitingi’ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar’a TOGG sürprizi

Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne giden Hüseyin Bayraktar(85) merdivenlerde görüntülenmişti. Mitingden sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonunu ile Bayraktar'ı görüntülü aradı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Hüseyin Bayraktar'ı ziyaret edip hayır duasını aldı. Öte yandan Bahadır, belediyeye ait olan yerli otomobil TOGG'a Bayraktar'ı bindirip gezdirdi. Bahçelievler'de TOGG'a binip gezen ilk vatandaş ise Hüseyin Bayraktar oldu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Hüseyin Bayraktar'ı cuma günü Cumhurbaşkanı ile görüştüreceğini söyledi.

Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar "Yürüyen merdiven çalışmıyordu. Bende yürüyerek çıktım merdivenleri. Buradan metroya bindim. Daha sonra ben mitinge giderken genç biri de koluma girdi. Mitinge 1 milyon 800 bin kişi katılmış. Mitingde cumhurbaşkanımızı göremedim ama dinledim. Cumhurbaşkanı beni telefon ile aradı" dedi.

Başkan Bahadır tarafından TOGG'a bindirilip gezdirilen Bayraktar "Araba çok güzel. Allah daha iyisini yaptırır inşallah. Daha önce bir araba firmasında çalıştım. Daha güzeli olacak inşallah. Türkiye daha öncr araba üretmeye teşebbüs etti ama yaptırmadılar. Bırak arabayı uçağıda yaptırmadılar" şeklinde konuştu.