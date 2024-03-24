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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 18:13

Büyük İstanbul Mitingi'nde çoşkulu kalabalık! İstanbullular Atatürk Havalimanı'na akın etti

Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, meydanda 650 bin kişinin olduğunu açıkladı. Görevdeki CHP'li yönetim İstanbul'a hizmet etmediğini belirten Erdoğan, "Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Sağlam aday sağlam adam. Murat Kurum ile İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız" dedi. CHP'deki balya balya para skandalına değinen Erdoğan, "Bunun tutarlı, mantıklı bir izahını yapamadılar. Kendilerine emanet edilen oyları kirlettiler." ifadelerini kullandı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun metro yaptık yalanıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul'daki tüm metroları biz yaptık biz." diyerek tepki gösterdi. Teşkilata talimat veren Erdoğan, "Hala kafası karışık, kararını verememiş varsa, eve gidince onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa cevap vereceğiz." şeklinde konuştu.

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