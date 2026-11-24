Kartal Belediyesine yönelik operasyonda belediye yetkililerinin de arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

19 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'da sıcaklıklar bir günde 12-13 derece geriledi

KKTC'deki gemi kazasında 14'üncü duruşma: Yapıştırıcıyla tamir edilip 79 kez sefere çıkmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Biz hep beraber Türkiye'yiz''