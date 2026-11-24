Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Kafkasya Kongresi'nde mesaj: "Kafkasya'nın tarihi, bizim de tarihimizdir"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'ne gönderdiği mesajda bölgesel barış, iş birliği ve Zengezur geçişine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye ile Azerbaycan'ın Şuşa Beyannamesi'yle müttefikliğe taşınan ilişkilerine dikkat çeken Erdoğan, Zengezur geçişinin açılmasıyla Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantının güçleneceğini belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel