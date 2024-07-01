PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024, 09:55 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024, 09:55

Bursa'da yangından zarar gören kampüsteki ormanlık alan dronla görüntülendi

Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sürüyor. Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Sinan Ateş davasında ilk duruşma! 22 sanık Sincan'da hakim karşısına çıkıyor: Ayşe Ateş'ten 'çelik yelekli' önlem
01.07.2024Pazartesi
Uşak'ta refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
01.07.2024Pazartesi
19 ilde Sibergöz-48 operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
01.07.2024Pazartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Gabar’daki günlük petrol üretimimiz 45 bin varili aştı
30.06.2024Pazar
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine operasyon
30.06.2024Pazar
Bunlar da Var
İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: İşte olay yerinden ilk görüntüler 02:50
İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması
30.06.2024Pazar
İzmir’deki patlama anı kamerada! İşte o anlar 00:16
İzmir’deki patlama anı kamerada!
30.06.2024Pazar
Bursa’daki yangın: Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçradı 07:01
Bursa'daki yangın
30.06.2024Pazar
Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! İşte detaylar... 08:09
Memur ve emeklinin zammı netleşiyor!
30.06.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA