Haberler Güncel Videoları Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 can kaybı! Pilot eğitmeni Vedat Sarıkaya kazayı A Haber’de değerlendirdi

Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 can kaybı! Pilot eğitmeni Vedat Sarıkaya kazayı A Haber’de değerlendirdi

Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 can kaybı! Pilot eğitmeni Vedat Sarıkaya kazayı A Haber’de değerlendirdi
01.12.2022 18:31 - Son Güncelleme: 01.12.2022 18:32

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:46
Bursa'da düşen uçağın Yunuseli...
Güncel 00:56
Fondaş gazeteci Nevşin Mengü...
Güncel 00:55
Bursa’da acı olay!
Güncel 02:06
‘6 benzemez’e fondaş Halk...
Güncel 01:39
Trafikte yol verme kavgası...
Güncel 03:19
Başkan Erdoğan: Kimseden izin...
Güncel 31:18
Başkan Erdoğan’dan Kabine...
Güncel 00:27
Şehit Teğmen Duabey Onur...
Güncel 01:35
Adana'da FETÖ soruşturması: 10...
Güncel 04:26
Suriye’ye kara harekatı ne...
Güncel 01:23:10
Başkan Erdoğan Konya’da...
Güncel 01:19
Başkan Erdoğan’a Nef...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye hava aracı düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatını kaybeden 2 kişiden birinin yanarak diğerinin ise uçaktan fırlayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan pilot eğitmeni Vedat Sarıkaya A Haber canlı yayınına bağlanarak kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA