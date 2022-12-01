Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 can kaybı! Pilot eğitmeni Vedat Sarıkaya kazayı A Haber’de değerlendirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye hava aracı düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatını kaybeden 2 kişiden birinin yanarak diğerinin ise uçaktan fırlayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan pilot eğitmeni Vedat Sarıkaya A Haber canlı yayınına bağlanarak kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.