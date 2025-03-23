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Bursa’da büfe hırsızları bekçiler tarafından yakalandı
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Bursa'da büfe hırsızları bekçiler tarafından yakalandı

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 08:49

Olay, saat 03.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Gece bekçileri büfeye giren 3 şahsı fark etti. Bekçileri gören 3 şahıs yaya olarak hızla kaçmaya başladılar. Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sonucu 3 şahıstan 2'si yakalandı, 1 şahıs olay yerinden kaçtı. Yakalanan A.H. (15) ile M.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, büfeye giren şahısların 90 paket sigara ve yiyecek çaldığı ortaya çıktı. Şahıslar, çaldıkları sigara paketleri ve yiyecekler Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde bir tırın altında bulundu.

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