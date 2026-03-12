CANLI YAYIN
Korku dolu anlar kamerada: Bursa'da otomobil tırın altına girdii sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi. Sürücü araç içinde sıkışırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay S. (23) idaresindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, Kestel istikametine ilerlerken Yusuf Y. yönetimindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerinde park halinde bulunan 16 RS 365 plakalı tıra çarparak aracın altına girdi.

Sürücü Araç İçinde Sıkıştı

Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Oktay S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği, çarpışmanın ardından savrulduğu ve park halindeki tırın altına girdiği anlar saniye saniye yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

