Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan LPG yüklü tanker, yolun 17’nci kilometresinde şarampole devrildi. Devrilen tanker delinince LPG sızıntısı nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken jandarma ve polis ekipleri Burdur- Antalya karayolunu patlama riskine karşı çift taraflı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri tarafından tankerde bulunan gaz kontrollü şekilde tahliye edildi.