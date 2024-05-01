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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 23:36 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 23:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 226 kişi gözaltına alındı, 28 güvenlik görevlimiz yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplam 226 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi.

Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı.İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217 Tunceli'de 4 Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

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