CHP'nin emanetçi tavşanı Özgür Özel'in "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" deyip 'şeffaf ittifak' çağrısı yaptığı HEDEP, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip sokakları karıştırmak için kolları sıvadı. HEDEP Mersin vekili Ali Bozan "Bu daha başlangıç" diyerek küstah tehditler savurdu. Bir başka HEDEP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit ise teröristbaşı Öcalan'a methiyeler düzdü. HEDEP'lilerin boy gösterdiği PKK medyası da Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerimizi Kürdistan olarak tanımlayarak provokasyona kalkıştı.