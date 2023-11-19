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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023, 16:53

Boş dairesini ilaçlamak isteyen ev sahibi, 4 kişinin zehirlenmesine neden oldu: Ağzımızdan köpükler çıkıyordu

CHP'nin emanetçi tavşanı Özgür Özel'in "Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam" deyip 'şeffaf ittifak' çağrısı yaptığı HEDEP, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip sokakları karıştırmak için kolları sıvadı. HEDEP Mersin vekili Ali Bozan "Bu daha başlangıç" diyerek küstah tehditler savurdu. Bir başka HEDEP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit ise teröristbaşı Öcalan'a methiyeler düzdü. HEDEP'lilerin boy gösterdiği PKK medyası da Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerimizi Kürdistan olarak tanımlayarak provokasyona kalkıştı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'nin 'şeffaf ittifak' istediği HEDEPKK'dan küstah tehdit! "Bu daha başlangıç" dediler, terörist başı Öcalan'a methiyeler düzdüler
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