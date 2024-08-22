İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa vatandaşların dikkatini çekti. Çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın sahibi gibi inşaat izninin nasıl verildiği de merak konusu oldu. Üsküdar Vaniköy'deki bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu.