PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum’da söz hakkı verilmeyen AK Parti üyeleri belediye meclisini terk etti
Haberler Güncel Videoları

Bodrum'da söz hakkı verilmeyen AK Parti üyeleri belediye meclisini terk etti

Giriş Tarihi: 2.05.2025 23:11:29

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısında CHP’li meclis üyelerinin eleştirilerine cevap vermek isteyen AK Parti meclis üyeleri, söz hakkı verilmemesi üzerine belediye meclisini terk etti. Duruma tepki gösteren AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız salon dışında yaptığı açıklamada, ". Bodrumluya hangi hizmet noktasında destek veriyorlar, ne yapıyorlar, bunları konuşmak isterken Bodrum Belediye Meclisi’nin her toplantısında artık ülke siyasetini konuşmaktan, bir kez daha sizin aracılığınızla sıkıldığımızı beyan etmek istiyoruz." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir'den Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
02.05.2025Cuma
Simav'da deprem korkusu sürüyor
02.05.2025Cuma
Bakan Bayraktar'dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber'de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz
02.05.2025Cuma
Konya'da CHP aracının geçtiği sırada silahla havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı!
02.05.2025Cuma
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: "Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz"
02.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Arjantin’de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı! 00:50
Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı!
02.05.2025Cuma
Ankara Keçiören’de ters yön kazası: 2’si çocuk 5 yaralı 00:30
Ankara Keçiören’de ters yön kazası: 2’si çocuk 5 yaralı
01.05.2025Perşembe
CHP otobüsüyle polise saldırı anı kamerada 00:30
CHP otobüsüyle polise saldırı anı kamerada
02.05.2025Cuma
Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında 06:54
CHP'li Adnan Beker'in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı A Haber'de
02.05.2025Cuma
CANLI YAYIN