Bodrum’da söz hakkı verilmeyen AK Parti üyeleri belediye meclisini terk etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısında CHP’li meclis üyelerinin eleştirilerine cevap vermek isteyen AK Parti meclis üyeleri, söz hakkı verilmemesi üzerine belediye meclisini terk etti. Duruma tepki gösteren AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız salon dışında yaptığı açıklamada, ". Bodrumluya hangi hizmet noktasında destek veriyorlar, ne yapıyorlar, bunları konuşmak isterken Bodrum Belediye Meclisi’nin her toplantısında artık ülke siyasetini konuşmaktan, bir kez daha sizin aracılığınızla sıkıldığımızı beyan etmek istiyoruz." dedi.