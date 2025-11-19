Böcek ailesinin cenaze töreninde kahreden detay! Acılı dede ilk kez açıkladı!

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Hastanede tedavi gören baba Servet Böcek de dün yaşamını yitirmişti.

Yaşamını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi bugün Afyonkarahisar'ın Boldavin ilçesinde toprağa verildi.

Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan Böcek'in cenazesi, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Böcek'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

SERVET BÖCEK'İN BABASI YILMAZ BÖCEK: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere, evlatları ve torunlarının artık sadece duvardaki resimlerde kalacağını söyledi.

Ölümlerin sebebiyle ilgili her şeyin varsayım üzerinden gittiğini savunan Böcek şunları söyledi:

"İnsan hayatı bu kadar mı ucuz yani? Olmamalı. Gerçekten çok yazık. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlu kimse cezasını çeksin, hiç güneş yüzü görmesin."

ÇİĞDEM BÖCEĞİN BABASI MUSTAFA ÇELİK: TORUNUM KADİR'İN YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, sorumluların cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yarın torunum Kadir Muhammet'in doğum günüydü. Bu ölümler olmasaydı 6. yaş gününü kutlayacaktık. Ailece pasta yiyeceklerdi. Ama olmadı işte. Isparta ve Afyonkarahisar'daki iki ailenin ocağına ateş düştü. İçimiz yanıyor."