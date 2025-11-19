Kastamonu’da feci trafik kazası: Otomobil devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti
İhsangazi kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu kardeşler Emin ve Reyhan Keskinci yaşamını yitirdi.
Otomobil Tarlaya Savruldu
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Emin Keskinci'nin yönetimindeki 37 ABT 991 plakalı otomobil, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Araç tarlaya savruldu.
Hastanede Kurtarılamadılar
Kazada sürücü Emin Keskinci ve yanında bulunan kardeşi Reyhan Keskinci ağır yaralandı. Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kardeş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.