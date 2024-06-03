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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 16:22

Bindiği at kaçırdı Kızılırmak'ta boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sivas’ta bindiği atın Kızılırmak’a girmesi sonucu ırmakta mahsur kalan adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay Kayseri Caddesi bölümünden geçen Kızılırmak’ta meydana geldi. Havaş Ceddu isimli yabancı uyruklu bir şahıs ata binerek dolaştığı sırada hızını alamayan at biranda Kızılırmak’a girdi. Irmak'ın ortalarına kadar giden at panikleyince binicisi suya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Irmak'ın ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kalan ve bitkin olduğu görülen adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.

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