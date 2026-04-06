Beşiktaş'ta oto galeriye şok saldırı! 15 lüks araç alev alev yandı Selçuk Kürkoğlu'nun villası kurşunlandı

İstanbul'un kalbi Beşiktaş, gece saat 04.30 sıralarında büyük bir patlama ve yangın sesiyle sarsıldı. Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan MKR Rent A Car isimli iş yeri, kasklı ve motosikletli saldırganların hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların lüks otomobillerin üzerine soğukkanlılıkla benzin döktüğü ve ardından ateşe verdiği görüldü.

Barbaros Bulvarı'nda Geceyi Aydınlatan Yangın

Oto galerinin önünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yandaki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Yapılan incelemelerde, piyasa değeri milyonları bulan 15 lüks otomobilin büyük ölçüde hasar görerek kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Durmadılar: İş Yeri Sahibi Selçuk Kürkoğlu'nun Villasına Ateş Açtılar

Kundaklama eylemini gerçekleştiren şüpheliler, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra bu kez Levent Mahallesi'ne yöneldi. MKR Rent A Car'ın sahibi Selçuk Kürkoğlu'na ait villanın önüne gelen saldırganlar, binaya kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı anı da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın ateş açtıktan sonra motosikletle hızla uzaklaştığı görülüyor.

Saldırı Anı ve Kundaklama Görüntüleri Ortaya Çıktı (VİDEO)

Beşiktaş'ı ayağa kaldıran çifte saldırıya ilişkin en net görüntüler yayınlandı. Videoda, kasklı şahsın araçların arasına girerek benzini boşalttığı ve ardından her yerin bir anda alev topuna döndüğü dehşet anları yer alıyor. Polis ekipleri, lüks araçları küle çeviren ve villayı kurşunlayan şahısların kimliğini belirlemek için Organize Suçlarla Mücadele şubesiyle koordineli bir çalışma yürütüyor.