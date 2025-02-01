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Beyoğlu’da 4 katlı binada korkutan yangın!
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Beyoğlu'da 4 katlı binada korkutan yangın!

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 20:38 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 20:38

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını su ve köpük sıkarak söndürdüler. Yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi ve alevlerin binayı sardığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülere yanan binadan yükselen yoğun duman da yansıdı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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