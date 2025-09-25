PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray'da Erdoğan-Trump zirvesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki BM temasları sonrası gözler Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik zirveye çevrildi. Başkan Erdoğan, Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. İki lider kritik görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, "Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı. Suriye'yi aldı ama aldığını kabul etmek istemiyor. Türkiye için zaferdir. Erdoğan istedi Suriye'ye yaptırımlar kalktı." dedi. Türkiye'ye yaptırımlar kalkabileceğini bildiren Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız." diyerek F-16 ve F-35'lerin masaya geleceğini ifade etti. Başkan Erdoğan ise, "Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum." dedi.

