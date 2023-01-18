Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını tamamladı şimdi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının akabinde 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?
BEDELLI ASKERLIK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI
Bedelli askerlik sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek.
E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023