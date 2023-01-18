Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını tamamladı şimdi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının akabinde 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?

BEDELLI ASKERLIK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

Bedelli askerlik sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023