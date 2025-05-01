SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
BBC’den skandal belgesel: Irak’taki Türk üslerinin görüntülerini servis ettiler
Haberler Güncel Videoları

BBC'den skandal belgesel: Irak'taki Türk üslerinin görüntülerini servis ettiler

Giriş Tarihi: 1.05.2025 11:43:48

İngiliz BBC, Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı, PKK'nın fesih kongresinin konuşulduğu bir zaman diliminde kasıtlı ve maksatlı bir belgesel yayımladı. Simona Foltyn imzalı "Türkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölge" isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı. Türk askerine "işgalci" PKK'lı teröristlere "sivil" denildi, Saddam Hüseyin örneği verilip Başkan Erdoğan hedef gösterildi. Belgeselde PKK elebaşı Zübeyir Aydar, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PKK destekçisi akademisyenlerin görüşlerine de yer verildi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ta emekçileri Külliye'de kabul etti
01.05.2025Perşembe
KKTC'de büyük heyecan! TEKNOFEST bugün kapılarını açıyor
01.05.2025Perşembe
CHP'de alternatif aday krizi!
01.05.2025Perşembe
Ankara'da sahiplendiği köpekleri parçalayıp öldüren doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı
01.05.2025Perşembe
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar!
01.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
Rize İkizdere’de feci kaza: 3 ölü! 01:13
İkizdere'de kaza: 3 ölü!
01.05.2025Perşembe
Çakarı iptal edildi! 00:29
Çakarı iptal edildi!
30.04.2025Çarşamba
Kudüs-Tel Aviv arasına yangın | VİDEO 00:12
Kudüs-Tel Aviv arasına yangın
30.04.2025Çarşamba
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak 00:57
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
30.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN