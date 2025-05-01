BBC’den skandal belgesel: Irak’taki Türk üslerinin görüntülerini servis ettiler

İngiliz BBC, Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı, PKK'nın fesih kongresinin konuşulduğu bir zaman diliminde kasıtlı ve maksatlı bir belgesel yayımladı. Simona Foltyn imzalı "Türkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölge" isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı. Türk askerine "işgalci" PKK'lı teröristlere "sivil" denildi, Saddam Hüseyin örneği verilip Başkan Erdoğan hedef gösterildi. Belgeselde PKK elebaşı Zübeyir Aydar, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PKK destekçisi akademisyenlerin görüşlerine de yer verildi.